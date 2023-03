Angeklagte erscheint nicht in Grevenbroich Amtsgericht will Aktivisten-Prozess beenden

Beobachtern und auch den Justiz-Wachtmeistern war schon im Vorfeld des Prozesstermins am Dienstag aufgefallen, dass weder Anhänger der Beschuldigten den Gerichtssaal bevölkerten noch eine Demonstration auf der Lindenstraße in Grevenbroich stattfand. Der Grund dafür war die offenbar bereits im Vorfeld in der „Szene“ bekannt gewordene Erkrankung der angeklagten Person. Die 24-Jährige hatte es sich allerdings nicht nehmen lassen, der Einzelrichterin Claudia Zieschang erneut einen Stapel mit diversen Anträgen zukommen zu lassen. Die Akten sind inzwischen mehr als 260 Seiten dick – das ist höchst ungewöhnlich für ein solches Verfahren am Amtsgericht.