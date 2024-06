Personalmangel in der Kinderbetreuung Ein Ampel-System für die 17 Kitas der Stadt

Gruppen im Notbetrieb, verkürzte Betreuungszeiten und Tage, an denen gar kein Kitabetrieb stattfindet: Das sind Situationen, die viele Eltern in ihrem Alltag mit kleinen Kindern erleben. Steigende Personalkosten durch Tariferhöhungen, fehlende Fachkräfte und gesetzliche Vorgaben, die Einstellungen auf bestimmte Qualifikationen limitieren, sind unter anderem Ursachen für Notsituationen in Tagesstätten. Davon betroffen ist auch die inklusive Kita „Blumenwiese“ in Elsen. Um Familien wieder eine zuverlässige Betreuung zu ermöglichen, greift die „Lebenshilfe“ im Rhein-Kreis Ness als Träger der Einrichtung nun zu modernen Mitteln.