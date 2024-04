Verkehr in Grevenbroich Ampel-Bau soll nächsten Montag starten

Der schon seit Jahren geplante Bau einer Ampel an Grevenbroichs Unfall-Kreuzung Nummer eins soll nun definitiv am Montag, 6. Mai, beginnen. Das teilt Rathaussprecher Lukas Maaßen mit. Nach der ursprünglichen Planung sollten die Bauarbeiten an der Einmündung der Grevenbroicher Straße in die Kreisstraße 10 bereits einen Monat früher starten – nämlich am 8. April.