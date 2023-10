Kreuzung K 10/Grevenbroicher Straße Ampel an Unfall-Kreuzung kommt erst 2024

Wevelinghoven · Sie ist der gefährlichste Knotenpunkt in Grevenbroich – die Einmündung der Grevenbroicher Straße in die K 10. Am Sonntag, 1. Oktober, kam es dort erneut zu einem Unfall, ein Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Eine Ampel soll die Problemstelle entschärfen, doch sie lässt auf sich warten.

06.10.2023, 13:30 Uhr

An der Einmündung der Grevenbroicher Straße (links) in die Kreisstraße 10 kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Verletzten.Die Unfallhäufungsstelle soll mit einer Ampelanlage entschärft werden, doch die kann erst in der ersten Häfte 2024 errichtet werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Carsten Sommerfeld

Die Verkehrssituation ist eigentlich gut überschaubar, doch Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer tun gut daran, an der Einmündung der Grevenbroicher Straße in die Wevelinghovener Straße (Kreisstraße 10) besonders vorsichtig zu sein. Bei dem Knotenpunkt handelt es sich laut der Polizeistatistik um die einzige Unfallhäufungsstelle im Grevenbroicher Stadtgebiet. Immer wieder ereignen sich dort schwere Karambolagen mit Verletzten. Eine Lösung zur Entschärfung der Gefahrenstelle – eine Ampel – liegt seit langem auf dem Tisch. Errichtet werden kann die Signalanlage nach Auskunft des Rhein-Kreises Neuss aber erst in der ersten Hälfte 2024. Im März hatte der Kreis den Bau „frühestens im vierten Quartal 2023“ für realistisch gehalten, dieser Termin ist allerdings nicht zu halten.