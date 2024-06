Gefahrenstelle in Grevenbroich wird entschärft Ampel an K10-Kreuzung soll zum Ferienstart aktiviert werden

Das könnte sich in wenigen Tagen ändern: Die Ampel könnte zum Start der Sommerferien in Betrieb gehen. Wie ein Sprecher des in dem Fall zuständigen Rhein-Kreises Neuss unserer Redaktion am Donnerstag sagte, gibt es nach dem dort vorliegenden Informationsstand noch ein Beschaffungsproblem für ein Bauteil, das für die Stromversorgung gebraucht wird. „Es wurde uns mitgeteilt, dass das Problem voraussichtlich bis Ende der kommenden Woche behoben sei.“ In den vergangenen Tagen waren an der Kreuzung mehrmals Techniker zu beobachten, die auch die Schaltschränke der Ampelanlage geöffnet hatten.