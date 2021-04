Gruppe Neuss-Grevenbroich setzt ein Zeichen für Solidarität : Amnesty wirbt am Tunnel für die Menschenrechte

Grevenbroich „Menschen sind nicht gleich. Aber ihre Rechte!“ Wer derzeit durch den Elsbachtunnel in Grevenbroich fährt, der kann diese Worte in fetten Lettern schwarz auf gelb lesen – flankiert vom Schriftzug „Amnesty International“ und dem Symbol der Menschenrechtsorganisation, einer mit Stacheldraht umwickelten Kerze.

Für gewöhnlich hängen an den Brücken über dem Elsbachtunnel Transparente mit Werbebotschaften und Hinweisen. „Warum nicht einmal Werbung für die Menschenrechte machen und Flagge zeigen in Zeiten, in denen eine direkte Kommunikation wegen Corona schwierig ist“, beschreibt Heiner Labonde von der Amnesty-Gruppe Neuss-Grevenbroich seine Idee, die zügig umgesetzt wurde. „Wir sind der Stadtverwaltung dankbar, dass das so unkompliziert realisiert werden konnte“, ergänzt Rolanz Brozio, lokales Amnesty-Urgestein.