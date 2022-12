Diamantene Hochzeit in Wevelinghoven Am Silvesterabend hat es gefunkt

Seine Urlaube hat das Ehepaar mit den Kindern stets in Erkensruhr in der Eifel verbracht. „Hobbys haben wir – außer uns beiden – keine“, erzählt der Jubilar lachend. Das Paar hat das Leben und die Nachbarschaft in Gierath sehr genossen. Doch nachdem sie das eigene Geschäft aufgegeben hatten, zogen sie in eine seniorengerechte Wohnung in Wevelinghoven. Dort hatte Walter-Arnold Förster „seine Fühler ausgestreckt“ und wusste, dass fußläufig alles zu erreichen ist. In seiner Wohnung will das Ehepaar denn auch die Diamanthochzeit im Kreis der Familie feiern, zu der fünf Enkel und zwei Urenkel zählen. Im Mai, zum Termin der kirchlichen Hochzeit, darf es etwas größer sein. Dann wollen die Försters ausgiebig im Restaurant „Erftruhe“ feiern.