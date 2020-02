Digitale Schule in Grevenbroich : Am Pascal wird der Lernstoff bald auf einem Tablet serviert

Grevenbroich Bei einem Treffen von Vertretern weiterführender Schulen aus Grevenbroich, Jüchen und Mönchengladbach präsentierte das Medienteam des Pascal-Gymnasiums ein neues Tablet-Konzept, das bereits im kommenden Schuljahr umgesetzt werden könnte.

Am Donnerstagnachmittag fand das zweite Netzwerktreffen in den Biologierräumen des Pascal-Gymnasiums statt. Mehr als 30 Vertreter von 16 Schulen aus Grevenbroich, Jüchen und Mönchengladbach nahmen teil. Dann stellte das Medienteam des Pascals das neue Konzept vor. „Unser Ziel ist es, dass langfristig jeder Schüler mit einem eigenen Tablet ausgestattet ist“, erklärte Juliane Kreth-Böttner dem Plenum. Um das zu erreichen, sollen ab dem Schuljahr 2020/21 in der siebten Klasse durch Eltern finanzierte iPads eingeführt werden. „Wir stehen in stetigem Kontakt zur Elternpflegschaft und die steht bislang zu 100 Prozent hinter dem Konzept.“, berichtet Christian Ratzer. Auch betonten die Pascal-Lehrer, dass ein Kauf für niemanden verpflichtend sein wird. „Schüler, deren Eltern kein iPad kaufen wollen, bekommen ein Leihgerät“, sagt der Informatiklehrer. Die Förderung von einkommensschwachen Familien sei ebenfalls möglich. Inhaltlich eröffne die Anschaffung von Tablett-Computer jede Menge Chancen. „Es geht darum, Lernen unabhängig von Ort und Zeit zu machen“, sagt Juliane Kreth-Böttner.

Besonders in Kombination mit der digitalen Aufrüstung des Pascal-Gymnasiums wären die Tablets praktisch im Unterricht anwendbar. So startet das neue, flächendeckende W-Lan in den nächsten Tagen. Auch neue Beamer mit Apple-TV sind seit kurzem in den Klassenräumen installiert. Jedoch solle das Schulbuch nicht durch die iPads verdrängt werden. „Wir wollen nicht den gesamten Unterricht digitalisieren“, betont Lehrerin Kreth-Böttner. „Aber wir wollen Unterricht neu denken“. Sofern alle Entscheider ihr Okay geben, möchte das Pascal den Versuch zum neuen Schuljahr starten.