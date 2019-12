Eiserne Hochzeit in Frimmersdorf : Am Neujahrstag verlobt und an Silvester geheiratet

Am Neujahrstag verlobt und an Silvester geheiratet

Frimmersdorf Am Silvestertag vor 65 Jahren gaben sich Waltraud und Werner Saß vor dem Standesbeamten in Köln-Ehrenfeld das Ja-Wort. Den kirchlichen Segen erhielten sie zwei Jahre später. Nun feiern die beiden Frimmersdorfer das Fest der Eisernen Hochzeit.

Waltraud Saß (88) wuchs mit ihren fünf Geschwistern in Jestaed, einem kleinen Ort in Hessen, auf. Als älteste Tochter hatte sie nach der Schule zu Hause alle Hände voll zu tun. Später arbeitete sie in in einer Strumpffabrik in Eschwege. Dort lernte sie den Kölner Werner Saß kennen, der in Ehrenfeld mit zwei Brüdern aufgewachsen war und nach dem Krieg eine Lehre als Elektroinstallateur gemacht hatte. Er arbeitete im Bereich der Eisenbahnsignaltechnik und war deutschlandweit auf Montage unterwegs.