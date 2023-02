Nahe dem Lange-Walker-Gelände in Grevenbroich „Am Gather Hof“ werden 600 Meter Kanal erneuert

Was tut sich da auf dem früheren Areal des Automobil-Zulieferers Lange-Walker? Diese Frage dürften sich in den vergangenen Wochen viele gestellt haben, denn: Der linke Teil des Geländes ist gerodet worden, außerdem stehen dort Baumaterial, Bagger und andere Geräte. Der Grund dafür liegt aber nicht in einer möglichen Bebauung der großen Fläche zwischen Kapellen und Wevelinghoven, sondern in einem Kanalbau-Projekt. Die Baufirma, die dafür von der Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD) beauftragt worden ist, hat das Lange-Walker-Gelände als „Parkplatz“ für Baugeräte und Material gemietet.