Corona in Grevenbroich : Am Erasmus-Gymnasium warnen Ampeln vor dicker Luft in Klassen

CO 2 -Ampeln stehen in den Klassen am Erasmus-Gymnasium. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Drei Mal pro Stunde muss ein Klassenzimmer „stoßgelüftet“ werden. So will das Robert-Koch-Institut das Corona-Risiko minimieren. Am Erasmus-Gymnasium kommen Messgeräte, sogenannte CO2-Ampeln, hinzu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Das Erasmus-Gymnasium will mit Hilfe des Fördervereins 30 sogenannte CO 2 -Ampeln anschaffen und in den Klassenräumen aufstellen. Zusammen mit vier bereits getesteten Geräten liegt das Investitionsvolumen nach Angaben der Schule bei rund 6000 Euro.

Sobald dicke Luft in einem Klassenzimmer herrscht, springen die Ampeln von Grün auf Gelb, etwas später auf Rot. In Zeiten der Corona-Pandemie sei dies ein Zeichen, notfalls außerplanmäßig zu lüften. Der stellvertretende Schulleiter Peter Reinders sagt: „Grundsätzlich halten wir uns an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, dass ein Klassenraum alle 20 Minuten gelüftet werden muss. Die Geräte geben uns eine zusätzliche Sicherheit.“

Mit Beginn der kalten Jahreszeit ist das von Experten geforderte Stoßlüften in den Schulen Gegenstand intensiver Diskussionen. Das bestätigt Reinders auch für das Erasmus-Gymnasium: „Solange die Außentemperaturen noch erträglich sind, ist das Lüften sicherlich unproblematisch.“ Doch bereits jetzt hätten sich kälteempfindliche Schüler teilweise Decken von zu Hause mitgebracht. Schals und Handschuhe werden im Winter zur Grundausstattung der Lernenden gehören. Vor allem beim Schreiben von Klassenarbeiten kühle das regelmäßige Lüften die Räume aus – und die Schüler seien dennoch zum Stillsitzen verdonnert. In den Hinweisen des Robert-Koch-Instituts findet sich neben den Lüftungshinweisen („Drei Minuten im Winter, fünf Minuten in Frühjahr und Herbst und zehn Minuten im Sommer“) der Rat, Kohlendioxid-Ampeln aufzustellen.