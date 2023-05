Volkslauf in Grevenbroich Montagabend ist Anmeldeschluss für den Citylauf

Wie Mit-Organisator Willy Helfenstein berichtet, hat es in den vergangenen Tagen noch einmal einen „Anmeldeschub“ gegeben: Die Zahl der Meldungen kratze an der 2000er-Marke. Das ist mehr, als sich die Organisatoren nach der Corona-Zeit erhofft hatten. Trotzdem rühren sie noch einmal die Werbetrommel für die Teilnahme am Volkslauf, der am Freitag, 2. Juni, 17.30 Uhr, beginnt. Unter den schon jetzt gemeldeten Teilnehmern sind 900 Schüler – die Bildungseinrichtungen sind traditionell bei der Veranstaltung stark vertreten, insbesondere die Grundschulen.