Party des Jägerzuges „Blattschuss“ : In Frimmersdorf wird es karibisch

Frimmersdorf Zum dritten Mal veranstaltet der Jägerzug Blattschuss im Juni die „Karibische Nacht“. Hauptact ist in diesem Jahr der Singer-Songwriter Mr. Tottler aus Köln. Serviert wird außerdem die eigens kreierte „Frimmersdorfer Wurst“.

Begonnen hatte alles vor sieben Jahren mit der Regentschaft von Andreas Behr. „2012 war ich Schützenkönig in Frimmersdorf“, sagt er. „Ich wollte mal etwas anderes veranstalten, als den üblichen ‚Tanz in den Mai’.“ Also legte Behr die Feierlichkeiten in den Juli. Damit war die erste „Karibische Nacht“ geboren. Die zunächst einmalige Veranstaltung kam so gut an, dass sich die Schützen 2017 zu einem Revival entschlossen. Zwei Jahre später war es erneut so weit. „Nach den Erfolgen der ersten beiden Veranstaltungen, in den Jahren 2012 und 2017, wurden wir immer wieder angesprochen, ob man die Nacht nicht nochmal aufleben lassen könnte“, sagt Mitorganisator Klaus Faßbender.