Aluminium-Industrie in Grevenbroich Alu-Werker warten auf Real-Alloy-Übernahme

Die Übernahme des Europa-Geschäfts von Real Alloy durch Speira ist noch nicht in trockenen Tüchern. Auch wenn die EU-Wettbewerbsbehörden der Transaktion Ende Oktober zugestimmt hatten: Eine entscheidende Voraussetzung für das Closing ist noch nicht erfüllt. Denn Speira hatte sich verpflichtet, vorher zwei Real-Alloy-Werke zu verkaufen – eins im französischen Les Islettes und eins im britischen Swansea. Bislang ist das nicht geschehen. „Wir können noch nicht genau sagen, wann es so weit sein wird, aber in jedem Fall noch in diesem Jahr“, sagt Speira-Sprecher Moritz Hansen. Aus Kreisen heißt es, dass für März oder April mit einem Transaktionsabschluss gerechnet wird.