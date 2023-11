Kundgebung bei Speira Recycling Services Alu-Werker fordern Brückenstrompreis

Trillerpfeifen ertönen, Arbeiter halten weiß-rote Fahnen der IGBCE, der Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie, hoch, am Zaun hängt ein Banner „Bezahlbare Energien jetzt – Standorte und Arbeitsplätze retten“. „Trotz der krisenhaften Lage zögert die Bundesregierung“, ruft Patrick Leveringhaus, Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft in Düsseldorf in die Menge. „Brückenstrompreis jetzt“, lautete die Losung bei einer Kundgebung der IGBCE auf dem Gelände der Speira Recycling Services an der Aluminiumstraße mit rund 220 Beschäftigten. Dass statt 200 erwarteter Teilnehmer nur circa 80 kamen, dürfte am miserablen Wetter gelegen haben. Immerhin machte der Regen eine Pause.