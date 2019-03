Vandalismus in Hemmerden : Altstädter sorgen sich um Kapelle

Hemmerden Die Mitglieder des Altstädter Jägerzuges kümmern sich schon seit Jahren liebevoll um die „Am Lindchen“ stehende alte Kapelle. Umso größer ist der Ärger über Unbekannte, die am Wochenende rund um das historische Kleinod gehaust haben.

Das kleine Gotteshaus ist so etwas wie ein Wahrzeichen von Hemmerden. Es wurde vor gut 250 Jahren errichtet – an der Stelle eines Steinkreuzes, das seinerzeit auf das in Busch liegende Gut Heckhausen umgesiedelt wurde. In jüngerer Zeit kümmerten sich Alois und Christel Seekircher ehrenamtlich um die Kapelle. Nachdem das fleißige Ehepaar diese Aufgabe aus Altersgründen aufgeben musste, haben die Altstädter die Pflege des alten Gemäuers übernommen. Nicht zuletzt auch, weil auf einem der bunten Motivfenster das Bild des heiligen Sebastian zu sehen ist, der Patron der örtlichen Bruderschaft.