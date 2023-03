Gastro-Pläne in Grevenbroich gescheiert Altes Schloss laut Krützen für Neustart bereit

Es dürfte wohl schönere Momente im Leben eines Bürgermeisters geben. Unmittelbar nach der Veröffentlichung unseres Berichts auf NGZ-Online zur Lage im Alten Schloss, übernahm Klaus Krützen in einer Video-Botschaft am Mittwochabend die politische Verantwortung für die gescheiterten Gastro-Pläne im Restaurant des historischen Gemäuers. „Ihr seht einen zerknirschten Bürgermeister“, sagte der Verwaltungschef via Facebook. „Das ist das erste Mal in meiner Amtszeit, dass sich Dinge nicht so entwickelt haben, wie ich mir das vorgestellt habe.“ Das Wichtigste sei, jetzt weiterzukämpfen und das Schloss endlich „in die Funktion zu bringen, die es verdient hat“.