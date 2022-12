Historisches Gebäude wird auf Vordermann gebracht Altes Pfarrhaus wird ein Treffpunkt für Neurath

Die Dachziegel haben sie längst im Pfarrgarten gebunkert. Denn die Mitglieder des Kirchenvorstandes sind clever. Sie haben die „Pfannen“ frühzeitig erworben, um Preissteigerungen und vor allem Lieferengpässen zu entgehen. So kann Dachdeckermeister Marco Brüggen mit seiner Crew am 2. Januar ohne Probleme mit der Arbeit beginnen. Damit geht die Sanierung des historischen Pfarrhauses an der St.-Lambertus-Kirche fristgerecht in den Endspurt. Das Ziel: Zu Ostern soll alles fertig sein.