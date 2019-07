Für mehr als eine Million Euro saniert : Altes Erftwerk-Gebäude in Grevenbroich ist wieder wie neu

Grevenbroich Das Unternehmen Tokai Erftcarbon hat mehr als eine Million in die Sanierung des historischen Verwaltungsgebäudes investiert. Das gut 90 Jahre alte ehemalige Labor des Erftwerks wurde komplett auf Vordermann gebracht.

Schön anzusehen war es nicht mehr, das an der Aluminiumstraße stehende Verwaltungsgebäude der Tokai Erftcarbon. Staub und Dreck hatten die Fassade des um 1930 errichteten Gebäudes im Laufe der Jahrzehnte stark in Mitleidenschaft gezogen. Die einst roten Ziegel waren mehr oder weniger schwarz geworden, Betonsimse hatten Risse bekommen, aus den Fugen bröckelte der Zement. Kurzum: Eine Sanierung des seit 1984 unter Denkmalschutz stehenden Hauses war unumgänglich.

Das Unternehmen hat mehr als eine Million Euro investiert, um das historische Industriegebäude wieder auf Vordermann zu bringen. Dessen Ursprünge führen auf das Erftwerk zurück, das am 20. Dezember 1917 mit der Aluminium-Produktion in Grevenbroich begann. Noch vor der Grundsteinlegung am 22. August 1916 wurde an der damaligen Kölner Straße eine Ziegelei einrichtet, in der Backsteine für die künftigen Betriebsstätten gebrannt wurden. „Etwa 90 Prozent unserer alten Hallen bestehen noch aus diesem Material“, sagt der ehemalige Vorstand Dieter Schiefer, der sich seit Januar in Ruhestand befindet. Ursprünglich war das heutige Verwaltungsgebäude ein großes Labor für nass-chemische Analysen.