Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich : Alterstrauma-Zentrum erhält gute Noten bei Zertifizierung

Grevenbroich Erstmals ist im Rheinland Klinikum ein standortübergreifendes Zentrum zertifiziert worden. Auditoren der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie haben das Alterstrauma-Zentrum an zwei Tagen untersucht.

Immer mehr Menschen sind auch im hohen Alter mobil, das Risiko für Knochenbrüche wächst, häufig in Kombination mit einer Osteoporose. „Allein die Schenkelhalsfraktur wird in der Altersgruppe über 65 Jahre durchschnittlich 600 bis 900 Mal pro 100.000 Einwohner im Jahr diagnostiziert“, sagt die Leitende Ärztin Dr. Claudia Esser. Tendenz steigend: In einigen Jahren sei mit zwei- bis dreimal so vielen Fällen zu rechnen.