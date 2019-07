Sanierungsarbeiten in Grevenbroich : Alte Hotel „Zur Traube“-Mauern sind wieder freigelegt

Grevenbroich Das ehemalige Nobel-Restaurant an der Bahnstraße wird aufwendig saniert, zum Firmensitz und Wohnhaus ausgebaut. Bei dieser Gelegenheit hat Eigentümer Yakup Yamac historisches Mauerwerk wieder sichtbar gemacht.

Das an der Fassade seit Jahrzehnten wuchernde Efeu war eine Herausforderung. Nicht nur Muskelschmalz, sondern auch schwere Hardware in Form eines Krans war notwendig, um dem grünen Wildwuchs endlich Herr zu werden. Dass sich der Einsatz gelohnt hat, freut nicht nur den Eigentümer des wohl bekanntesten Grevenbroicher Hauses. Auch die Denkmalbehörde äußert sich begeistert. Denn ein Teil des ursprünglichen Mauerwerks des Hotels „Zur Traube“ wurde bei dieser Gelegenheit wieder sichtbar gemacht.

Der „Urwald“, der an dem der Straße „Elsener Mühle“ zugewandten Gebäudeteil wucherte, sei ihm von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen, sagt Yacup Yamac, der das ehemalige Spitzen-Restaurant im vergangenen Jahr erworben hatte. „Das Efeu drang schon durch die Fensterdichtungen in das Innere des Hauses hinein, teilweise hatten die Ranken sogar das alte Mauerwerk gesprengt – es wurde also höchste Zeit“, schildert der Chef eines Personaldienstleistungs-Unternehmens.