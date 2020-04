Forschung in Grevenbroich : Als die Kumpel noch ihren Lohn an der Theke ließen

Grevenbroich Mit dem Bergbau kamen auch die Gaststätten nach Neurath. Heimatforscher Peter Zenker erinnert an die Geschichte der örtlichen Kneipen.

Über einen Mangel an Gaststätten konnten sich die Neurather nicht beklagen. Es gab zahlreiche Kneipen im Ort, in der sich die Leute am Abend trafen oder nach der Sonntagsmesse einen Frühschoppen einlegten – bis dass das Mittagessen nach Hause rief. Der Heimatforscher Peter Zenker hat in der Historie der Dorf-Kneipen geforscht und einen Beitrag in seinem Online-Geschichtsbuch veröffentlicht. Der bietet nicht nur den Neurathern eine Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen.