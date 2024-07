Kunstwerke in Grevenbroich Der Tag, an dem die „dicke Emma“ aus den Latschen kippte

Alkohol war allerdings nicht im Spiel. Das machte Hansgeorg Herlitz, der Vater des Geschichtsvereins-Vorsitzenden, kurz darauf in einem Leserbrief an die NGZ deutlich. Vielmehr sei es so gewesen, dass eine der 17 Großfackeln das schwere Kunstwerk touchiert hatte, ohne es jedoch von den Beinen zu reißen. Das geschah wenig später, als ein vorbeimarschierender Schütze im Publikum einen Bekannten erkannte, mit ihm ein paar Worte wechselte und dann eiligst wieder Anschluss an seine Marschruppe suchte. Noch im Gespräch mit seinem Bekannten, rannte der Schütze mit abgewandtem Gesicht gegen das zentnerschwere Kunstwerk, umarmt es kurz, bevor es dann ganz langsam – wie in Zeitlupe – zu Boden fiel und mitten auf die Fahrbahn krachte.