Veranstaltung im Dorf : Allrather planen „Adventszauber“

Allrath Die Dorfgemeinschaft nimmt den 26. November als Veranstaltungstag ins Visier. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Warum die Entscheidung auf einen Samstag fiel und was Besuchern geboten werden soll.

Die Dorfgemeinschaft „Allrath aktiv“ möchte nach langer Pause in diesem Jahr wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen. Geplant ist ein „Adventszauber“, der am ersten Adventswochenende stattfinden soll, sagt Vorsitzende Cathrin Hassels. Als Termin ins Visier nimmt der Verein den Samstag, 26. November. „Zuletzt fand der ,Adventszauber‘ immer an einem Sonntag statt. Wir haben uns aber für den Samstag entschieden, weil Deutschland an dem Sonntag spielt“, begründet Hassels. Es werden sich wohl einige daran gewöhnen müssen, dass die Fußball-Weltmeisterschaft quasi vor Weihnachten ausgetragen wird. Am 27. November steht das zweite Spiel mit deutscher Beteiligung in Gruppe E auf dem Plan – die Nationalelf wird gegen Spanien antreten.