Veranstaltung am 7. Mai Allrather organisieren dezentralen Dorf-Trödel

„Allrath aktiv“ hat in den vergangenen Wochen kräftig die Werbetrommel für den dezentralen Dorf-Trödel gerührt. „Wir können jetzt sagen, dass das ganze Dorf mitmacht“, sagt Hassels. Denn die Zahl der Anmeldungen ist beachtlich: 65 Familien aus dem Ort wollen sich beteiligen und am 7. Mai in der Zeit von 11 bis 15 Uhr allerlei Dinge zum Kauf anbieten, die sich angesammelt haben. Die Voraussetzung für die Teilnahme: ein Wohnsitz in Allrath. So soll garantiert werden, dass keine fremden Beschicker dabei sind, sondern nur „von privat an privat“ verkauft wird.