Literatur aus Grevenbroich : Allrather feiert Erfolge mit Krimis aus der Alpenregion

Grevenbroich Sven Kellerhoff schickt Leopold Geiger und Anna Zähler im neuen Krimi „Glühweinrausch und Schanzenmord“ wieder auf Mördersuche. Sein Ermittler-Duo hat bereits zahlreiche Freunde gefunden.

Seinen neuen Titel hat der begeisterte Anhänger des Skispringens ins Umfeld der Garmischer Schanze verlegt. Dort kommt es zu einem Anschlag, zu einer spektakulären Explosion, für die zunächst Umweltaktivisten in den Verdacht geraten. Doch dann taucht die erste Leiche auf: ein norwegischer Skispringer wird tot in seiner Sauna gefunden – ein Fall für das ungleiche Duo Geiger und Zähler.

„Ich glaube, mir ist eine spannende Story gelungen, die Krimifans werden auf ihre Kosten kommen“, sagt Sven Kellerhoff. Aber nicht nur die Freunde des Thrills will er bedienen, sondern auch diejenigen, die eine Prise Humor durchaus zu schätzen wissen. So findet sich au so manch komische, im eigenen Umfeld passierte Situation in seinen Romanen wieder.