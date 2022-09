Schützenfest in Grevenbroich : Allrather feiern ihr kleines, aber feines Schützenfest im Dorf

Allrath In Allrath findet derzeit das große Sattelrücken statt. Der Schützenkönig heißt Heinz II. Hahn. An seiner Seite: Ehefrau und Königin Andrea.

Am Samstag war die Tanzfläche schon sehr früh sehr voll. Auf‘s Parkett zog es unter anderem das Adjutantenpaar Hermann und Karin Schnitzler. Sie dürften sich in diesen Momenten daran erinnert haben, dass sie vor genau 20 Jahren das Königspaar von Allrath waren. „Man spürt es im ganzen Dorf. Ganz Allrath ist wieder hungrig auf das Schützenfest“, sagt der König. Der 61-Jährige hat sich mit der Regentschaft einen Traum erfüllt. Und mit Adrian Paulsen gibt es auch einen Jungschützenkönig. Er war zunächst Mitglied der Edelknaben, wechselte später zu den Tellschützen, bis er 2016 den „Schwarzen Husaren“ beitrat. Der gelernte Gärtner und passionierte Schlittschuhfahrer ist in diesem Jahr auch Zugkönig der „Schwarzen Husaren“. Gestern wurde er zum Leutnant befördert.

Am Samstag waren die Gefallenenehrung auf dem Friedhof und der Fackelzug die ersten Höhepunkte, die Band Klangstadt machte einen gute Job, die Zeltbesucher zog es in Scharen auf die Tanzfläche. Am Sonntag Abend wurde der Ball der Zugkönige gefeiert. Heute wird es gegen 13.30 Uhr spannend: Nach dem kleinen Umzug des Regiments steht der Königsvogelschuss auf dem Programm. Fest stand bereits am Samstagabend, dass es mindestens einen Bewerber für das hohe Amt des Schützenkönigs geben wird. Morgen wird es nach der Regimentsabnahme um 17.30 Uhr einen letzten Festzug mit Parade geben. Der aktuelle König wird gekrönt, das Schützenfest endet um 20 Uhr mit dem Königsball.