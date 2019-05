Stadtteilgespräch für Allrath und Barrenstein : Allrath soll früher vom Verkehr entlastet werden

Grevenbroich Bürgermeister Klaus Krützen setzt sich für eine frühere Realisierung der Ortsumgehung ein. Er führt Gespräche mit Bund und Land.

Die Ortsumgehung müsse nach Meinung des Verwaltungschefs in das Maßnahmen-Paket für den Strukturwandel im Rheinischen Revier aufgenommen werden – als wichtige Verbindung nach Köln. „Das Vorhaben muss auf der Prioritätenliste weiter nach oben rücken“, sagt Krützen. In dieser Sache führe er bereits Gespräche mit Vertretern von Land und Bund. Ziel sei es, die Umgehung so schnell wie möglich zu realisieren.

Grevenbroicher Bürgermeister schreibt Landrat an : Krützen sucht Lösungen für Verkehrsproblem in Barrenstein

Der Bauausschuss werde sich in der nächsten Sitzung noch einmal mit dem Thema befassen, ebenso mit der Forderung nach Tempo 30 in ganz Allrath. „Ein Austausch auf Dezernenten-Ebene hat bislang nur eine ablehnende Haltung des Kreises ergeben“, sagte Krützen.

Was gut gelaufen ist: Der im ersten Stadtteilgespräch beklagte schlechte Zustand der Wirtschaftswege konnte verbessert werden. Die Stadt hat für 5800 Euro rund 752 Tonnen Schotter erworben, mit denen heimische Landwirte die Schlaglöcher verfüllten. „Das war ein gelungenes Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Stadt“, sagte Klaus Krützen. Auch die Kindergartensituation konnte zwischenzeitlich verbessert werden: Die Kita in Barrenstein erhielt eine zweite Gruppe. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagte Jugendamtsleiterin Birgit Schikorrra. Insgesamt stehen in den drei Kitas in beiden Orten nun 24 Plätze für unter dreijährige und 83 Plätze für über dreijährige Kinder zur Verfügung.