Problem in Allrath wird behoben Kirchen-Zugang bald komplett barrierefrei

Auf diesen Missstand macht der Allrather SPD-Ratsherr Philipp Bolz aufmerksam. Er setzt sich für eine Absenkung des Bordsteins ein, damit auch Menschen mit Rollstühlen oder Rollatoren bequem von der Straße auf den Bürgersteig und über die angelegte Rampe direkt in die Kirche kommen können. Das bezieht auch den neuen Multifunktionsraum mit ein, der unter und vor der Orgelempore geschaffen wurde. In diesen Raum und andere Räume der Kirche sind in den vergangenen Monaten zusammengerechnet etwa 1,2 Millionen Euro investiert worden.