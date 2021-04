Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Brandstifter : Feuerwehr löscht drei Brände in einer Nacht – Senior in Elfgen aus Wohnhaus gerettet

Foto: Staniek, Dieter 4 Bilder Feuer zerstört Hecke und Gartenhaus in Elfgen

Grevenbroich/Elfgen/Allrath Am späten Dienstagabend hat es in Grevenbroich dreimal gebrannt: Auf der Vollrather Höhe ging ein Holzstapel in Flammen auf, in der Innenstadt ein Auto und in Elfgen eine Hecke. Zeitweise kreiste ein Polizei-Hubschrauber über Grevenbroich.

Von Christian Kandzorra

Drei Brände kurz hintereinander haben am späten Dienstagabend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Erst brannte es an einem Hang der Vollrather Höhe, später soll ein Auto in der Innenstadt in Flammen aufgegangen sein – und schließlich loderten Flammen nahe des Aldi-Marktes an der Deutsch-Ritter-Allee in Elfgen.

Der letzte Brand ließ gegen 23.30 Uhr die Anwohner der Durchgangsstraße in Elfgen aufschrecken. An der Ecke zum Belmener Weg war auf etwa 30 Metern Länge eine Hecke in Flammen aufgegangen, auch war ein daneben stehendes Gartenhaus aus Holz in Brand geraten. Teil des hölzernen Gebildes war eine Vogelvoliere, in der sich jedoch keine Tiere befunden haben sollen. Die Feuerwehr rückte mit 23 Kräften mehrerer Einheiten an und löschte das Feuer mit bis zu vier Wasserleitungen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, allerdings musste die Polizei, die noch vor der Feuerwehr am Brandort eingetroffen war, einen Senior aus seinem Haus klingeln. Der ältere Herr soll sich zum Zeitpunkt des Brandes im Schlafzimmer des Wohnhauses befunden haben, in dessen Garten die Flammen loderten. Er wurde vom Rettungsdienst auf eine Rauchgasvergiftung hin untersucht, musste aber nicht behandelt werden.

Durch das schnelle Vorgehen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden: Wie Einsatzleiter Stephan Durst am Einsatzort erklärte, konnten die Einsatzkräfte mit einer sogenannten Riegelstellung die Hitzeübertragung und den Funkenflug eindämmen.

Durch das Feuer sollen in umliegenden Straßen, etwa in Laach, Aschepartikel vom Himmel gerieselt sein. Außerdem schmolzen durch die enorme Hitze Absperrbaken der Kanal-Baustelle, die sich derzeit über weite Teile der Deutsch-Ritter-Allee zieht. Die Hecke an der Ecke zum Belmener Weg wurde durch den Brand völlig zerstört, übriggeblieben sind nur verkohlte Stämme. Die Feuerwehrleute sägten sich zum Löschen letzter Glutnester gegen 0.30 Uhr mit Kettensägen weitere Zugänge zum Garten, kontrollierten außerdem den Dachgiebel mit einer Wärmebildkamera auf Hitze.

Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Brandstifter

Während der Löscharbeiten in Elfgen kreiste zeitweise ein Polizeihubschrauber über Grevenbroich und fahndete nach einem mutmaßlichen Brandstifter. Bereits zuvor war es nach Auskunft der Polizei-Leitstelle zu einem Pkw-Brand in der Innenstadt gekommen. Der Polizei zufolge konnte eine verdächtige Person gefunden werden. Die Ermittlungen laufen noch. Am Einsatzort in Elfgen erklärte eine Polizistin, dass man aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen könne.

Ebenfalls am Dienstagabend ist es laut einer Mitteilung der Feuerwehr Grevenbroich zu einem Brand am Hang der Vollrather Höhe bei Allrath gekommen. Ein Spaziergänger soll dort gegen 20.50 Uhr einen Feuerschein entdeckt und die Feuerwehr gerufen haben. Der Brandort war für die Einsatzkräfte nicht leicht zu erreichen, er lag etwa 150 Meter oberhalb eines Wirtschaftsweges. „Dort war ein größerer Stapel auf rund 50 Holzstämmen von drei bis vier Metern Länge und rund 25 Zentimetern Durchmesser bereits zu rund einem Drittel in Brand geraten“, heißt es im Feuerwehrbericht zum Lagebild, das sich den ersteintreffenden Wehrleuten bot. Sie konnten einen Waldbrand an der Vollrather Höhe verhindern.

Um an den Brandherd zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte den Löschangriff bergauf durchs Unterholz verlegen. Vom Tanklöschfahrzeug aus bekämpften sie das Feuer mit einem Strahlrohr und konnten eine Ausbreitung auf weitere Stämme sowie das Unterholz verhindern. Nach rund 45 Minuten war das Feuer gelöscht. Im Einsatz waren auch hier mehrere Einheiten der Feuerwehr. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und ermittelt.