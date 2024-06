Vom Einzelhandel zum Pflegeberuf Alleinerziehend in die Seniorenbetreuung

Das Jobcenter brachte sie dann auf die Idee, es in der Pflege zu versuchen – ein Berufsfeld, das ihr wegen des Umgangs mit Menschen sehr zusagte. So begann die die 40-Jährige eine einjährige Ausbildung zur Betreuungsassistentin, während der sie ein Praktikum im Haus St. Martinus absolvierte. Die Chemie stimmte, sodass Dirk Jansen, Leiter des Sozialen Dienstes in der Einrichtung, sie nach ihrem Examen gleich einstellte. „Flexibilität wird hier gelebt“, so Lischka. „Mein Chef hat selbst kleine Kinder. Ich konnte meine Arbeitszeiten mitbestimmen, sodass ich die Betreuung meiner Söhne gut organisiert bekomme. Morgens kann ich die beiden für die Schule fertigmachen und dann um neun Uhr ruhigen Gewissens in den Arbeitstag starten.“ Manchmal nehme sie ihre Kinder am Wochenende mit zum Bingospielen mit den Senioren. „Das ist toll und hat auch immer einen Lerneffekt – für beide Seiten.“