Entscheidung in Grevenbroich : Alle Schützenfeste im Juni sind abgesagt worden

In Kapellen wird es in diesem Jahr kein Schützenfest geben. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Grevenbroich Die Krisenstab hat entschieden, dass auch in diesem Monat keine größeren Veranstaltungen stattfinden. Die Vereine reagieren mit Verständnis.

Das gilt im einzelnen für die Schützenfeste in Noithausen, Kapellen, Hülchrath und in der Südstadt. „Aber auch für Biwaks, die in diesem Zeitraum geplant sind“, betont der Bürgermeister. Er hofft jetzt darauf, dass sich die Innenminister der Länder in den nächsten Tagen auf eine einheitliche Definition verständigen – „damit die Vereine, die im Juli und August feiern wollen, rechtzeitig Klarheit haben“.