Vielfach ausgezeichneter Ehrenamtler Tischtennissportler trauern um Ehrenvorsitzenden Albert Lemke

Nur wenige Monate nach dem 50-jährigen Vereinsbestehen übernahm Lemke den Staffelstab des ersten Vorsitzenden und gab ihn erst nach 16 Jahren wieder aus der Hand. Unter seiner Regie blieb der TTC ein Verein für jedermann; vor allem die Jugendarbeit lag ihm am Herzen. Sein letztes Meisterschaftsspiel bestritt Lemke in der Saison 2019/20 – damit stand er 70 Jahre an der Tischtennisplatte.