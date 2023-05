Kohlegegnerin vor dem Amtsgericht Grevenbroich Aktivisten werfen Flummis im Gericht

Am Grevenbroicher Amtsgericht hat am Montag ein weiterer Klimaaktivisten-Prozess begonnen. Angeklagt ist diesmal eine 41 Jahre alte Frau aus Bonn. Sie soll gemeinsam mit weiteren Aktivisten im November 2021 die Schienen der RWE-Kohlebahn in der Nähe des Kraftwerks Neurath blockiert haben. Teile des Kraftwerks waren durch die Aktion lahmgelegt, RWE entstand nach eigenen Angaben ein Schaden von knapp 1,5 Millionen Euro. Der Prozessauftakt dauerte nur wenige Minuten – dann bremste ein Antrag der Verteidigung das Geschehen aus. Rund um den Prozess sorgten Anhänger der Angeklagten für teils turbulente Szenen und allerlei Diskussionen mit dem Wachpersonal.