Kohle-Gegner auf der Waldwiese in Grevenbroich Aktivisten schlagen Protest-Camp auf

Kohlegegner von „Block Neurath“ haben damit begonnen, ein Protest-Camp auf der Waldwiese in der Südstadt aufzubauen. Am Freitagnachmittag waren etwa 20 Teilnehmer vor Ort, weitere reisten am Abend an und schlugen ihre Zelte auf. Bis Dienstag wollen die Aktivisten ihren Widerstand „gegen Haft und Kohlekraft“ in die Stadt tragen, die sie als „RWE-Hochburg“ sehen. Anlass für das Camp an diesem Wochenende ist ein Prozess gegen eine Aktivistin, die im November 2021 an der Blockade der Kohlebahn nahe Neurath beteiligt gewesen sein soll. Auch sie campiert nun auf der Waldwiese.