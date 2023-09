Prozess um Kohlebahn-Blockade in Grevenbroich Aktivisten geben Punk-Konzert vor dem Amtsgericht

Am Montagvormittag hat am Amtsgericht Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich der Prozess gegen eine 37-jährige Frau aus Kiel begonnen, die im Verdacht steht, im November 2021 an der Blockade der Nord-Süd-Kohlebahn beteiligt gewesen zu sein. RWE soll dabei ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden sein, weil auf dem Schienenweg stundenlang kein Nachschub zum Braunkohlekraftwerk Neurath transportiert werden konnte.