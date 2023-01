Protest 500 Meter vor Kraftwerk Neurath Kohlebahn noch immer besetzt – Räumung dauert an

Im Morgengrauen sind Klimaschutz-Aktivisten am Dienstag auf die Gleise der Nord-Süd-Kohlebahn gedrungen und haben rund 500 Meter vor dem Kraftwerk Neurath eine Sitzblockade eingerichtet. Seitdem kann in dem betroffenen Abschnitt kein Zug mit Braunkohle verkehren. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an: Zwischen Kraftwerk und dem Dorf Vanikum parken rund 40 Mannschaftswagen, zudem kreiste zeitweise ein Hubschrauber über der Einsatzstelle. Allerdings folgten die Aktivisten nicht der Aufforderung der Beamten, ihre Versammlung zu beenden und die Gleise zu verlassen: Die Polizisten haben damit begonnen, einen Teilnehmer nach dem anderen wegzutragen.