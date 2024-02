Aktionswochen am Elisabethkrankenhaus Grevenbroich Schmerzmediziner nehmen den Rücken zwei Wochen lang in den Fokus

Grevenbroich · Fachärzte am Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich konzentrieren sich in zwei Schwerpunktwochen auf Patienten mit einer „Volkskrankheit“, dem chronischen Rückenschmerz. Dabei setzen die Experten auf ein multimodales Behandlungskonzept.

15.02.2024 , 12:30 Uhr

Yvonne Spichal und Jan-Sebastian Okroglic leiten die Multimodale Schmerztherapie am Grevenbroicher Elisabethkrankenhaus. Foto: Rheinland Klinikum / C. Eckel

Deutschland hat „Rücken“. Fast jeder fünfte Fehltag am Arbeitsplatz geht aufs Konto von Rückenbeschwerden. Auch in die Schmerztherapie des Elisabethkrankenhauses kommt ein Großteil der Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Grund genug für die Leitenden Ärzte Yvonne Spichal und Dr. Jan Sebastian Okroglic und ihr Team, sich diesem Leiden besonders intensiv und zwei Wochen lang ausschließlich zu widmen: Während der Aktionswochen „Rückenschmerz“ vom 9. bis 19. April werden einzig Menschen mit chronischem Rückenschmerz für die jeweils zweiwöchige stationäre Behandlung aufgenommen. Die Multimodale Schmerztherapie am Elisabethkrankenhaus – Teil des Zentrums für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Rheinland Klinikums – ist auf die Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen spezialisiert. „Wir sehen die Patienten, wenn sie bereits alle anderen Optionen durch haben“, sagt Jan Okroglic. Wenn die Schmerzen inzwischen chronisch sind, weder orthopädische Behandlung, Operation oder Krankengymnastik geholfen haben, auf dem Röntgenbild kein Problem erkennbar ist und keine erklärbare Ursache gefunden wurde, geben viele Betroffene die Hoffnung auf. „Dann ist unsere Botschaft: „Es gibt immer noch etwas, was man machen kann“, versichert Yvonne Spichal. Ihr Behandlungskonzept ist multimodal, das heißt es bezieht verschiedene Ansätze ein, etwa medizinische und physiotherapeutische Maßnahmen. Diese werden kombiniert und intensiv angewendet. Eine Vorgehensweise, die nach Ansicht der Deutschen Schmerzgesellschaft bei Patienten mit chronischen, nicht spezifischen Rückenschmerzen am ehesten zum Erfolg führt. In der Multimodalen Schmerztherapie im Elisabethkrankenhaus erfolgt eine Einordnung und Beurteilung der bisherigen Befunde, auch durch die dort neurologisch und orthopädisch tätigen Ärzte. „Operationen setzen bei den Knochen und Gelenken an, unser Angriffspunkt bei der Behandlung ist hingegen die meist verspannte und verhärtete Muskulatur“, erklärt Jan Okroglic. Die Fachärzte können den Patienten die Sorge nehmen, durch Bewegung noch mehr im Knochen- und Gelenkapparat „kaputt“ zu machen. In den zwei Wochen werden zahlreiche Therapien angeboten, darunter neben einer aktivierenden Krankengymnastik, Hypnose, Akupunktur, Blutegel und Biofeedback auch Gua sha, eine manuelle Therapie aus der chinesischen Medizin. „Hierbei können wir den Patienten oder Angehörige anleiten, die Übungen anschließend auch zu Hause selbstständig auszuführen“, sagt Yvonne Spichal. Weitere Informationen und Planung zur stationären Aufnahme unter 02181 6007580.

(wilp )