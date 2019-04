Nach Großeinsatz der Polizei in Grevenbroich : Aktionsplan für Bahnhofsviertel gefordert

Grevenbroich Nach der Schlägerei am Freitag hält „Mein Grevenbroich“ eine „konzertierte Aktion“ für nötig, um zu verhindern, dass „uns das Bahnhofsviertel“ entgleitet. Die Polizei ermittelt, fünf Geschädigte, zumeist Afghanen, sind ihr bekannt.

Rundgang in Düsseldorf : Das Bahnhofsviertel in Bewegung

Von „tumultartigen Zuständen“ berichtet Ratsfrau Martina Suermann (Mein Grevenbroich), die am Freitag in der Nähe des Tatorts war und „eine Horde junger Leute“ in Richtung Rheydter Straße weglaufen sah. Die Kommunalpolitikerin will den jüngsten Vorfall nun zum Gegenstand eines Antrages für den nächsten Stadtrat machen.