Veranstaltung in Grevenbroich Am Weltkindertag hatten die Kleinen den Schlossplatz fest im Griff

Sich mal, wenn auch mit der Unterstützung der Erwachsenen, auf Pedalos fortzubewegen, das war eine von vielen Erfahrungen. Am Stand der evangelischen Jugend- und Familienhilfe standen Jennifer Springub, Melanie Reipen und Anna-Lena Kasprowicz als Spezialistinnen für den Bereich Frühe Hilfen mit wertvollen Infos bereit. Unter anderem gab es an ihrem Stand Flyer mit einer Checkliste, auf der aufgeführt ist, was rund um die Geburt eines Kindes zu bedenken ist.