Aero-Club mit neuer Piste und moderner Winde Grevenbroicher „Airport“ ist jetzt auch aus der Luft zu erkennen

Die Bezeichnung „Airport“ ist zugegebenermaßen etwas hoch gegriffen, aber ein bisschen was von „Flughafen“ hat die Gustorfer Höhe dank neu gestalteter Landebahn schon: Die Graspiste sieht jetzt auch aus der Luft nach einer Landebahn aus – und nicht bloß nach „grüner Wiese“. Die Mitglieder des Aero-Clubs Grevenbroich-Neuss haben in einer schweißtreibenden Aktion insgesamt 40 sogenannte Landereiter in den Boden gebracht. Dabei handelt es sich um weiße Markierungs-Platten aus Kunststoff, die einen festgelegten Bereich auf der 1100 Meter langen und 110 Meter breiten Piste explizit als Landefläche ausweisen.