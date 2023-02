Pilotprojekt in Grevenbroich Agri-Fotovoltaik wird nun Projekt des „Konzerns Stadt“

Klaus Krützen spielt damit etwa auf einen Investor aus Neukirchen an, der eine Agri-Fotovoltaik-Anlage auf einem 15.000 Quadratmeter großen Acker errichten möchte, um das künftige Neubaugebiet „Lohweg“ mit Öko-Strom zu versorgen. Aber auch die Bürgerenergie-Genossenschaft in Hemmerden sei interessiert an einem solchen Projekt.