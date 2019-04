Richter im Prozess um Grevenbroicher Messerattacke : „Die Aggression ging vom späteren Opfer aus“

Grevenbroich/Mönchengladbach Eigentlich passierte am dritten Prozesstag um die Messerattacke auf der Grevenbroicher Stadtparkinsel fast gar nichts. Dann kam der Richter in Plauderlaune und stellte seine Sicht auf den Fall dar.

Denn am Ende kommt der zuständige Richter in Plauderlaune. Ihm war entfallen, wer alles verhindert sei. Daher habe er sich am Vortag bereits auf eine mögliche Urteilsverkündung vorbereitet. So nutzte er den kurzen Arbeitstag, um den Anwesenden seine Sicht der Dinge mitzuteilen. Unstrittig sei, dass der Angeklagte mit dem Messer auf einen 24-jährigen Grevenbroicher eingestochen habe und ihn dabei lebensgefährlich verletzte. So weit, so alt. Neu ist allerdings eine andere Einschätzung des Richters. „Die Aggression ging in beiden Auseinandersetzungen vom späteren Opfer aus“, sagte er. In dieser Klarheit ist das neu. Hatte es doch am zweiten Verhandlungstag auch Zeugen gegeben, die Sätze wie „Ich stech dich ab“ gehört hatten.