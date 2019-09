Auszeichnung für Werbeagentur Voon in Grevenbroich : Grevenbroicher Agentur zur „Agency of the Year“ gekürt

Geschäftsführer Frank Vogelsang (3.v.r.) mit Gerhard Nonnenmacher (2.v.l.) bei der Preisverleihung Foto: Manuel Debus. Foto: Manuel Debus/MANUEL DEBUS

Wichtige Auszeichnung für die inhabergeführte Kreativagentur „Voon“ aus Grevenbroich: Im Rahmen der Automobilmesse IAA wurden Geschäftsführer Frank Vogelsang und Gerhard Nonnenmacher in Frankfurt zur „Agency of the Year (Agentur des Jahres)“ gekürt.

In der Laudatio hieß es, die Agentur habe die Jury mit ihren „18 Jahren einschlägiger Automotive-Erfahrung“ überzeugt. Auch die „medienübergreifenden Markenführung mit Strategie, Beratung, Konzeption und Kreation aus einer Hand“ wusste zu überzeugen. Das knapp 40-köpfige Team um die Geschäftsführer Frank Vogelsang, verantwortlich für Kreation, und Gerhard Nonnenmacher aus der Beratung betreut beispielsweise seit 2014 Mitsubishi Motors in Deutschland als Lead-Agentur. Davor war die Grevenbroicher Agentur bereits elf Jahre als Lead-Agentur für Hyundai Motor Deutschland tätig.

Neben den reinen Zahlen spricht laut Jury-Begründung aber noch mehr für die neue „Agency of the Year“: „VOON hat definitiv genug von beidem: Benzin im Blut und Erfolg bei den Marken. Kaum eine Agentur kann auf so viele unterschiedliche Mandate in der Automobilwirtschaft blicken“, wurde gelobt. Zum Erfolgskonzept der mittelständischen Agentur gehöre, sich als „verlängerte Werkbank“ zu begreifen. Beide Geschäftsführer sind stolz auf die Wertschätzung: „Wir bedanken uns für 18 Jahre im Automotive-Sektor – auf die nächsten 18 Jahre!“

(NGZ)