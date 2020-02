Stadt als Arbeitgeber : Agentur für Arbeit befürwortet Stellen für Arbeitslose

Grevenbroich Die Idee der CDU-Ratsfraktion, Langzeitarbeitslose sollen bei der Stadt eine Anstellung finden, kommt gut an. Unterstützung kommt von der Agentur für Arbeit.

Die Agentur für Arbeit unterstützt Pläne der CDU-Ratsfraktion. In einem Antrag hatte die Partei vorgeschlagen, dass Langzeitarbeitslose bei der Stadt eine Anstellung bekommen sollen. „Die Förderung im Rahmen des Teilhabechancengesetzes steht allen Unternehmen, Kommunen und Wohlfahrtsverbänden offen“, sagt Silvia Becker, Pressesprecherin der für Grevenbroich zuständigen Agentur für Arbeit in Mönchengladbach, nun auf Anfrage der NGZ. „Sie erhöht die Chancen, dass die Menschen dauerhaft am Arbeitsmarkt Fuß fassen.“ Die Stadt sei dabei ein wichtiger Arbeitgeber und könnte – wie andere Unternehmen auch – zum Ziel beitragen, dass ehemals Langzeitarbeitslose zu stabilen und nachhaltigen Beschäftigungsverhältnissen kommen.