Prozess nach Messerstecherei in Grevenbroich : Aussage der Ärztin - Lebensbedrohliche Verletzungen durch Messer

Das Landgericht in Mönchengladbach. (Symbolbild). Foto: Bauch, Jana (jaba)

Grevenbroich Sechs Monate nach einem beinahe tödlichen Eifersuchtsdrama in Grevenbroich steht der Prozess am Landgericht Mönchengladbach jetzt vor dem Abschluss. Am Montag wurden im Verfahren die letzten Zeugen gehört, am nächsten Verhandlungstag sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädieren. Möglicherweise fällt dann auch schon das Urteil.