Verkehr in Grevenbroich Ärger wegen Lkw-Verkehr in Hemmerden

Sie leben zwar nicht an den Hauptverkehrsadern der Stadt. Dennoch sind etliche Anwohner von Mauri- und Winzerather Straße genervt. Sie beklagen sich über die vielen Lastwagen, Transporter und Busse, die täglich an ihren Häusern vorbei brettern. Das verursacht nicht nur Lärm, sondern auch so manch anderen Ärger. Denn immer wieder ist es in der Vergangenheit vorgekommen, dass ein parkendes Auto von einem Lkw gerammt oder sogar komplett zu Schrott gefahren wurde. Die Hemmerdener fordern eine Lösung. Doch die ist bislang nicht in Sicht.