Neue Angebote für Jugendliche in Grevenbroich Ärger wegen Jugendpark-Standort im Gewerbegebiet Kapellen

Fünf neue Jugendparks mit Sport und Freizeitangeboten will die Stadt errichten, doch bei der Standort-Suche für die in Kapellen geplante Anlage gibt’s Probleme und Ärger. Der neueste Vorschlag aus dem Rathaus, den Sportpark auf einer 2250 Quadratmeter großen Grünfläche nördlich der Straße Auf den Hundert Morgen direkt am Gewerbegebiet zu errichten, stößt auf Kritik bei Unternehmern und Immobilieneigentümern angrenzender Firmen.