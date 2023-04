Ärger in Grevenbroich Viel Schmutz und kaum Parkplätze wegen Baustelle direkt am Friedhof

Kaum noch Parkplätze für Besucher des Friedhofs, viel Schmutz auf angrenzenden Wegen: Die „Begleiterscheinungen“ einer Baustelle des Versorgungsunternehmens NEW lösen einigen Ärger bei Grevenbroichern aus. „Nicht besonders pietätvoll“, sagt ein Besucher der Ruhestätte, der namentlich jedoch nicht erwähnt werden will. Tatsächlich müssen Besucher des Friedhofs Stadtmitte – auch die, die auf dem Weg zu einem Begräbnis sind – angesichts von Pfützen und Schlamm aufpassen, wo sie hintreten. Und: Parkplätze sind durch die Baustelle Mangelware. Der „Parkplatz am Friedhof“ im Knick der Montanusstraße wird seinem Namen kaum mehr gerecht, bietet er doch aktuell nur noch Platz für sechs oder sieben Fahrzeuge. Der Grund: Ein großer Teil der Platzes ist für die Lagerung von Baumaschinen und -materialien abgesperrt.