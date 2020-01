Kultur in Grevenbroich : Ärger um Sonntagsöffnung in Stadtbücherei

Grevenbroich CDU und FDP wollen eine halbjährige Testphase – doch Bürgermeister Klaus Krützen spielt nicht mit.

So wie es aussieht, wird es vorerst wohl keine Sonntags-Öffnung in der Stadtbücherei geben. Zwar hatten sich CDU und FDP für ein solches Angebot stark gemacht – doch: Bürgermeister Klaus Krützen lehnte jetzt den gemeinsamen Antrag der beiden Fraktionen ab, er sei unzulässig. Denn: Regelungen zu Öffnungszeiten und damit zur Arbeitszeit von Stadt-Bediensteten würden alleine in seine Organisationsgewalt fallen, argumentiert er. Heißt: Von der Politik will sich der Verwaltungschef da nicht reinreden lassen.